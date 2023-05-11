Трамп: вопрос признания Путина военным преступником следует обсудить позднее

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Вопрос о причастности президента РФ Владимира Путина к совершению военных преступлений следует рассмотреть позднее, так как в противном случае подобные дискуссии будут препятствовать мирному урегулированию украинского конфликта. Экс-лидер США Дональд Трамп выступил с соответствующим заявлением в интервью корреспондентам телеканала CNN.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Трамп выразил мнение о том, что если главу российского государства признают военным преступником и предпримут попытку "казнить", его сражение будет намного более упорным, нежели при иных обстоятельствах.