Вопрос о причастности президента РФ Владимира Путина к совершению военных преступлений следует рассмотреть позднее, так как в противном случае подобные дискуссии будут препятствовать мирному урегулированию украинского конфликта. Экс-лидер США Дональд Трамп выступил с соответствующим заявлением в интервью корреспондентам телеканала CNN.
Трамп выразил мнение о том, что если главу российского государства признают военным преступником и предпримут попытку "казнить", его сражение будет намного более упорным, нежели при иных обстоятельствах.
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