Украинский конфликт затягивает повышение степени вовлечённости НАТО, однако, суть происходящих событий не изменится, а потому СВО будет продолжаться до победного конца. Пресс-атташе Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил об этом в Telegram-канал "Мастерская новых медиа".
Официальный представитель Кремля отметил, что с момента его последнего визита в Луганск минуло полгода, и за это время более отчётливыми стали контуры глобального вооружённого противостояния. Песков назвал его жёсткой и беспощадной войной.
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