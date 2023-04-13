Песков: рост степени вовлечённости НАТО затягивает украинский конфликт

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Украинский конфликт затягивает повышение степени вовлечённости НАТО, однако, суть происходящих событий не изменится, а потому СВО будет продолжаться до победного конца. Пресс-атташе Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил об этом в Telegram-канал "Мастерская новых медиа".

Официальный представитель Кремля отметил, что с момента его последнего визита в Луганск минуло полгода, и за это время более отчётливыми стали контуры глобального вооружённого противостояния. Песков назвал его жёсткой и беспощадной войной.