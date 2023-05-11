Дома 50 тыс. жителей Дагестана вновь получили электричество

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Жителям Дагестана вернули энергоснабжение: почти 50 тыс. граждан снова имеют возможность пользоваться электричеством, поток которого ранее был прерван по причине технологических нарушений. Об этом заявила пресс-служба министерства энергетики и тарифов республики.

Фото: РИА «Дагестан»

«В связи с технологическим нарушением на энергобъектах республики без электричества оставались порядка 50 тыс. жителей. В настоящее энергоснабжение потребителей восстановлено».

К текущему моменту происходит ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения: она находится под особым контролем Минэнерго Дагестана.