Жителям Дагестана вернули энергоснабжение: почти 50 тыс. граждан снова имеют возможность пользоваться электричеством, поток которого ранее был прерван по причине технологических нарушений. Об этом заявила пресс-служба министерства энергетики и тарифов республики.
«В связи с технологическим нарушением на энергобъектах республики без электричества оставались порядка 50 тыс. жителей. В настоящее энергоснабжение потребителей восстановлено».
К текущему моменту происходит ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения: она находится под особым контролем Минэнерго Дагестана.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.