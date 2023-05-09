Чрезвычайное происшествие случилось накануне в оккупированном Херсоне. Боевик ВСУ угнал у горожанина автомобиль марки Honda CR-V II, пишет "ЦарьГрад".
Мужчина вышел во двор дома, когда услышал звук сигнализации. Неизвестный, одетый в военную форму, брызнул ему в глаза из газового баллончика, после чего избил, отобрал ключи от машины и скрылся на ней в неизвестном направлении.
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