Украинский боевик избил херсонца и отобрал у него автомобиль

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Чрезвычайное происшествие случилось накануне в оккупированном Херсоне. Боевик ВСУ угнал у горожанина автомобиль марки Honda CR-V II, пишет "ЦарьГрад".

Фото: СК РФ

Мужчина вышел во двор дома, когда услышал звук сигнализации. Неизвестный, одетый в военную форму, брызнул ему в глаза из газового баллончика, после чего избил, отобрал ключи от машины и скрылся на ней в неизвестном направлении.