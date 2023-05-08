Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Марков рассказал, что враги РФ хотят увидеть удар дронами или теракт в День Победы
Ведущая Ольга Орлова опровергла слухи о гиперопеке над старшим сыном Артёмом
Над зданием Рейхстага в ФРГ появилось красное Знамя Победы
Врачи развеяли 5 популярных мифов о фруктах
Песков попросил различать диверсантов и молодёжь, которая ничего не понимает
Доктор Мясников перечислил препараты для лечения гипертонии
Баширов: украинские олигархи сместят Зеленского после провала контрнаступления ВСУ
Боррель откровенно рассказал о "глубоком разочаровании" на фоне конфликта на Украине
Суд на два месяца арестовал Александра Пермякова по делу о покушении на писателя Прилепина

Рогов пообещал, что с Зеленским будет то же самое, что и с Гитлером

1:25
Мир

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский разделит судьбу Адольфа Гитлера.

Рогов пообещал, что с Зеленским будет то же самое, что и с Гитлером
Фото: соцсети президента Чехии Петра Павла

Таким образом Рогов прокомментировал подписанный Зеленским указ, согласно которому 9 мая на Украине был переименован в "День Европы".

"Уверен, что Зеленского и ему подобных ждёт конец Бандеры, Шухевича или Гитлера", — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" пояснил, что киевская власть ассоциирует себя с гитлеровской Германией, а нацистам было бы странно "праздновать день своего поражения".

Рогов добавил, что у представителей киевского режима не хватает собственной фантазии для создания чего-то своего, поэтому они старательно вводят в обиход "всё связанное с Третьим Рейхом".

В связи с этим Рогов напомнил о хвастовстве Зеленского, заявившего, что у него всегда с собой есть пистолет, который поможет ему избежать попадания в плен к русским.

"Новость об этом разлетелась именно в день гибели Гитлера, который застрелился из-за страха попасть в наш плен. Совпадение? Не думаю. А подаренный одним из западных лидеров Зеленскому пистолет является прямым намёком, что ему следует сделать…", — добавил Рогов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как Зеленский пытается всех переиграть?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
НАТО не справится со злыми русскими: в Польше предупредили разжигателей войны

Польские власти продолжают провоцировать Россию на военную агрессию, но это грозит катастрофическими последствиями, уверен аналитик Рональд Баразон.

DWN: антироссийские провокации Польши приведут к новой мировой войне с миллионами жертв
Доктор Утку Зейбей дал пять эффективных рекомендаций для контроля уровня холестерина
Пять рекомендаций для контроля уровня холестерина
ЧВК "Вагнер" остаётся в Артёмовске: Путин, вероятно, вмешался в ситуацию
Военные ВС Румынии умолчали об интересном факте в инциденте с самолётом ВВС Польши
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Сладков о ночных ударах ВКС РФ: "Россия владеет инициативой"
"Ловил куропаток": подозреваемый в покушении на Прилепина пытался оправдаться
Появилось видео танковой дуэли Т-80 ВС РФ и танка ВСУ
Появилось видео танковой дуэли Т-80 ВС РФ и танка ВСУ
Последние материалы
Ведущая Ольга Орлова опровергла слухи о гиперопеке над старшим сыном Артёмом
Над зданием Рейхстага в ФРГ появилось красное Знамя Победы
Рогов пообещал, что с Зеленским будет то же самое, что и с Гитлером
Врачи развеяли 5 популярных мифов о фруктах
Песков попросил различать диверсантов и молодёжь, которая ничего не понимает
Доктор Мясников перечислил препараты для лечения гипертонии
Баширов: украинские олигархи сместят Зеленского после провала контрнаступления ВСУ
Боррель откровенно рассказал о "глубоком разочаровании" на фоне конфликта на Украине
Суд на два месяца арестовал Александра Пермякова по делу о покушении на писателя Прилепина
Генерал Попов заявил о высокой эффективности самолётов А-50 ВКС России в зоне спецоперации на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников