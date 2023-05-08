Рогов пообещал, что с Зеленским будет то же самое, что и с Гитлером

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский разделит судьбу Адольфа Гитлера.

Фото: соцсети президента Чехии Петра Павла

Таким образом Рогов прокомментировал подписанный Зеленским указ, согласно которому 9 мая на Украине был переименован в "День Европы".

"Уверен, что Зеленского и ему подобных ждёт конец Бандеры, Шухевича или Гитлера", — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" пояснил, что киевская власть ассоциирует себя с гитлеровской Германией, а нацистам было бы странно "праздновать день своего поражения".

Рогов добавил, что у представителей киевского режима не хватает собственной фантазии для создания чего-то своего, поэтому они старательно вводят в обиход "всё связанное с Третьим Рейхом".

В связи с этим Рогов напомнил о хвастовстве Зеленского, заявившего, что у него всегда с собой есть пистолет, который поможет ему избежать попадания в плен к русским.

"Новость об этом разлетелась именно в день гибели Гитлера, который застрелился из-за страха попасть в наш плен. Совпадение? Не думаю. А подаренный одним из западных лидеров Зеленскому пистолет является прямым намёком, что ему следует сделать…", — добавил Рогов.

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