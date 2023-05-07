Вероятность начала контрнаступления ВСУ на территории Запорожской области в течение ближайших нескольких дней сохраняется. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на члена главного совета местной администрации Владимира Рогова.
По его словам, "к активизации боевых действий" готовы как российские, так и украинские военнослужащие. Предположительно, контрнаступление со стороны боевиков ВСУ будет сопровождаться массированными обстрелами расположенных по соседству населённых пунктов. Именно по этой причине решение о добровольной эвакуации населения с прифронтовых территорий является полностью оправданной мерой, резюмировал Рогов.
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