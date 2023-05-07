Рогов: вероятность начала контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Вероятность начала контрнаступления ВСУ на территории Запорожской области в течение ближайших нескольких дней сохраняется. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на члена главного совета местной администрации Владимира Рогова.

Фото: Правда.Ру

По его словам, "к активизации боевых действий" готовы как российские, так и украинские военнослужащие. Предположительно, контрнаступление со стороны боевиков ВСУ будет сопровождаться массированными обстрелами расположенных по соседству населённых пунктов. Именно по этой причине решение о добровольной эвакуации населения с прифронтовых территорий является полностью оправданной мерой, резюмировал Рогов.