Брюссель предложил властям европейских стран мотивировать беженцев с Украины возвращаться домой. По информации ирландского издания Irish Examiner, украинским мигрантам намерены оказывать финансовую поддержку в течение определённого периода времени после прибытия на родину.
Похоже на то, что Европа придумала способ избавления от беженцев, однако, не от всех. Мигранты, нашедшие работу и успешно проходящие обучение в чужом государстве, имеют возможность получить ВНЖ в Европе. Всех остальных под предлогом участия в программе по реинтеграции украинцев со временем "выдавят" с Запада.
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