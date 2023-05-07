В Брюсселе придумали, как избавиться от украинских беженцев

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Брюссель предложил властям европейских стран мотивировать беженцев с Украины возвращаться домой. По информации ирландского издания Irish Examiner, украинским мигрантам намерены оказывать финансовую поддержку в течение определённого периода времени после прибытия на родину.

Фото: Pacific Press/ZUMAPRESS.com

Похоже на то, что Европа придумала способ избавления от беженцев, однако, не от всех. Мигранты, нашедшие работу и успешно проходящие обучение в чужом государстве, имеют возможность получить ВНЖ в Европе. Всех остальных под предлогом участия в программе по реинтеграции украинцев со временем "выдавят" с Запада.