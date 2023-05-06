В Сети назвали Зеленского мистером Бредовым после заявления о России

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о победе над Россией вызвало негативную оценку пользователей соцсетей.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Глава киевского режима, комментируя прошедшие и будущие встречи с мировыми лидерами, написал, что общей задачей является противостояние, победа и наказание "российского врага".

Однако в комментариях к публикации читатели заявление Зеленского раскритиковали. Один из подписчиков назвал Зеленского мошенником. Другой добавил, что это "болтовня обманщика".

Ещё один комментатор придумал украинскому президенту новое имя, назвав его "Мистер Бредовый".

Также Зеленскому посоветовали перестать слушать людей, которые хотят ослабления России, и потребовали вернуть назад деньги.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.