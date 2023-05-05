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Марков пояснил, что означает фраза Кадырова по поводу "хирургического возмездия" Киеву

1:50
Мир

Политолог Сергей Марков пояснил, что имел в виду глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщившего, что Москва нарушила планы Киева в зоне спецоперации, не дав ответа на атаку Кремля украинскими беспилотниками.

Марков пояснил, что означает фраза Кадырова по поводу "хирургического возмездия" Киеву
Фото: Вадим Савицкий

Кадыров назвал произошедшее провокацией киевского режима, подчеркнув, что поддаваться ей РФ не собирается, и СВО будет идти по плану.

Марков напомнил, что Кадыров — военно-политический деятель, а не аналитик, поэтому выводы строит не на догадках, а на конкретной информации, и секретной в том числе.

Политолог считает, что атакой на Кремль Киев хотел спровоцировать Россию на жёсткие ответные действия, чтобы оправдать таким образом запланированный киевским режимом чудовищный теракт.

"В качестве начала своей наступательной операции Украина готовит мощный теракт. Возможно, это будет удар по АЭС или ГЭС… Теракт надо будет чем-то оправдать. В качестве такого оправдания им и нужна наша атака, спровоцировать которую Киев пытался ударом БПЛА по Кремлю", — сказал Марков в разговоре с "МК".

Однако Киев просчитался, полагает Марков, потому что Владимир Путин на эту провокацию не поддался, проявив достойную восхищения сдержанность. Однако это вовсе не означает, что киевскому режиму не придётся ответить за свои действия. Кадыров уверен, что Киев своё получит непременно, причём возмездие Москвы будет "ювелирно и хирургически точным".

Сам Марков убеждён, что Россия вообще не будет отвечать не эту провокацию. Политолог предложил отнестись к Киеву как к "хулигану, который швырнул в вас грязь", и которому нормальный человек отвечать на такое не станет.

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Покушение на Путина: Украина пыталась нанести удар по Кремлю
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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