Слепой провидец из Донбасса предсказал крах экономики: "Три года не будет питьевой воды"

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

Слепой провидец из Донбасса Николай Тарасенко с невероятной точностью предсказывает будущее. Местные жители называют его Вангой XXI века. Старец убеждён, что весь мир стоит на пороге серьёзных изменений.

Фото: pixabay.com

Сейчас люди не думают о духовном состоянии, загрязняют природу и ставят материальные блага выше Бога, отметил Тарасенко. Мир ожидает глобальная катастрофа, из-за которой начнут вымирать целые народы, предсказал старец.

"Экономика, к сожалению, падёт ниже плинтуса. Огородик посадите, соли заготовьте, спичек. Времена будут очень тяжёлые. Три года не будет питьевой воды", — заявил он в программе "Прямой эфир".

Кроме того, Тарасенко убеждён, что начнутся серьёзные проблемы с едой. Люди должны задуматься, в каком мире они хотят жить, в худшем случае катастрофы не миновать, предупредил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.