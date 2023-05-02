Блинкен сообщил о сроках контрнаступления Киева

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Госсекретарь США Энтони Блинкен приоткрыл завесу тайны над сроками украинского контрнаступления.

Фото: Saul Loeb/AP

По его словам, наступательную операцию Киев начнёт в течение ближайших недель.

"Мы знаем, что украинцы обдумывают контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что при этом произойдет", — сказал Блинкен в эфире Fox News.

До этого глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли сообщил, что у Украины в настоящий момент имеются "возможности для атаки", она способна к проведению наступления. По словам Милли, Киеву также есть чем обороняться. При этом американский генерал не стал обозначать конкретные даты возможного наступления Украины, отметив, что окончательное решение в этом вопросе остаётся за Киевом.

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