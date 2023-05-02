NetEase: Лавров сделал в ООН три вещи, которыми Россия может гордиться

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Судя по всему, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в США, где он принял участие в заседаниях ООН, произвёл большое впечатление экспертов в Китае.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Поскольку с того времени там вышло много материалов, где анализируется сказанное главой российского внешнеполитического ведомства.

Срок председательства России в Совбезе ООН истёк 30 апреля. И за это время было сделано три важных дела, которыми Россия может гордиться, полагают авторы материала, опубликованного на китайской интернет-платформе NetEase.

Во-первых, российский министр в ходе одного из заседаний в ООН подчеркнул, что никто не давал права США говорить от имени всего мирового сообщества. Китайских экспертов восхитило то, как Лавров это сказал — без обиняков, в лицо представителям Соединённых Штатов.

Во-вторых, глава МИД России поддержал идею о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. Позднее директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв уточнил, что штаб-квартиру можно было бы разместить в Женеве или Вене.

Связано это с тем, что Вашингтон постоянно затягивает выдачу виз российским представителям или вовсе в них отказывает, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

В-третьих, глава МИД России сообщил, что Москва рассматривает возможность отказа от доллара при уплате членских взносов в ООН. Сергей Лавров предположил, что для этой цели подойдёт юань. Что, конечно, китайским экспертам очень понравилось.

По их мнению, Россия может гордиться своим главой МИД, равно как и председательством в Совбезе ООН.

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