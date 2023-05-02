Вооруженные силы США обнаружили над Гавайскими островами воздушный шар неизвестного происхождения. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на чиновников в Белом доме.
Несмотря на то, что владелец летательного объекта неизвестен, военные отслеживают его с конца прошлой недели. Они пришли к выводу, что шар не представляет угрозы для воздушных судов и национальной безопасности государства, а также не передает никаких сигналов, передает "Интерфакс".
На данный момент официальные лица в Белом доме не могут сказать, кому именно принадлежит воздушный шар.
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