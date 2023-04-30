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Политолог Журавлёв: мечта Зеленского о границах Украины и Польши рухнула

0:57
Мир

Мечта президента Украины Владимира Зеленского об общих границах с поляками разбилась об амбиции и нюансы Варшавы, заявил политолог Дмитрий Журавлёв.

Политолог Журавлёв: мечта Зеленского о границах Украины и Польши рухнула

По его словам, нюанс этих "грёз" заключается в выгоде Польше, которая явно не собирается соблюдать интересы Киева.

"Есть простой очень нюанс: все обещания Варшавы предполагают выгоду и удобства только для Варшавы. Украине не важны интересы Польши, а Польше — интересы Украины. Во время спецоперации РФ интересы двух стран в каком-то аспекте совпали, и они начали рассказывать, что они союзники и друзья до гроба", — пояснил Журавлёв "ПолитРоссии".

Как подчеркнул политолог, союз Киева и Варшавы с треском начал рушиться, когда начались экономические трудности. И Польша, в первую очередь заинтересована в собственной выгоде, такой, как дополнительные территории.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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