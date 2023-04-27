Вассерман: спецоперацию необходимо закончить до сентября 2023 года

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По мнению депутата Анатолия Вассермана, боевые действия в зоне спецоперации должны быть закончены к сентябрю 2023 года.

Депутат объяснил, что его прогноз основывается на чисто экономических законах.

"Раскрутка военного производства требует, как правило, года два. Соответственно, НАТО начнет производить военную продукцию быстрее, чем мы будем успевать ее уничтожать, к началу 2024 года. Соответственно, нам надо завершить операцию до этого. Конец года на Украине — время неудобное для серьезного наступления. Значит, это наступление надо успеть провести за сентябрь", — сказал Вассерман в разговоре с KP.RU.

По мнению Вассермана, спецоперация не была начала в 2014 году в числе прочего по экономическим соображениям. Так, власти опасались, что РФ может быть отключена от международных платёжных систем, потому что собственные наработки в этой области — карточная платежная система МИР и своя система передачи финансовых сообщений в формате SWIFT — Россия разработала позже, к 2015 году.

Депутат отметил, что если бы в 2014 году Россия ввела свои войска на Украину, то на Западе ей бы сразу перекрыли и SWIFT, и платёжные системы, и это бы оказалось тяжёлый ударом для российской экономики.

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