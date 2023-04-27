Су-25 уничтожили замаскированные позиции боевиков ВСУ в зоне СВО

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Су-25 успешно справился с задачей уничтожения замаскированных позиций боевиков в зоне СВО.

Экипажи штурмовой авиации провели ракетные авиаудары, после чего самолеты выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Боевики часто используют замаскированные позиции для скрытного перемещения и атак на военные объекты. Уничтожение таких позиций помогает снизить уровень угрозы для военнослужащих и стабилизировать ситуацию в зоне боевых действий.

Су-25 — это мощный штурмовик, который применяется в боевых условиях для нанесения ударов по наземным целям. Он оснащён ракетами, бомбами и пушками, что позволяет ему эффективно бороться с любыми видами наземной техники и вооружения. Несмотря на то, что Су-25 является достаточно старой моделью самолета, он продолжает оставаться востребованным во многих странах мира благодаря своей надежности и высокой боеспособности.