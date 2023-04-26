МИД Китая напомнил Британии, что у неё не осталось никаких прав на Гонконг

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Великобритания не имеет никаких прав на Гонконг, а вопросы Синьцзяня и Тайваня являются исключительно внутренними делами КНР. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

В 1997 году Великобритания вернула контроль над Гонконгом властям КНР, и с тех пор он является самоуправляемой территориальной единицей в составе Китая. Однако Запад по-прежнему пытается вмешиваться во внутренние дела Гонконга. Газета Financial Times сообщила, что глава британского МИДа Джеймс Клеверли собирается затронуть в диалоге с Китаем имеющиеся разногласия, которые касаются Тайваня, гражданских прав жителей Гонконга и вопроса уйгуров.

Представитель китайского МИД Мао Нин заявила, что Китай придерживается развития дружественных отношений с Великобритании, основанных на взаимном уважении. Но сама Британия предпочитает использовать "старые реплики из устаревшего сценария".

Мао Нин напомнила, что у Великобритании нет прав на Гонконг. И Лондон предпочитает игнорировать объективные факты в ситуации с Синьцзянем. Кроме того, вопросы Тайваня относятся исключительно к внутренней политике Китая.

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