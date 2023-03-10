Активист из Гонконга Тонг Вай Хунг создал онлайн-петицию с требованием отстранить актёра Донни Йена от ведения премии "Оскар".
Причиной создания петиции стала критика Йена в отношении демократических протестов 2019 года в Гонконге.
"Это был бунт, а не протест. Я был там, там были мои друзья. Многие будут недовольны тем, что я говорю. Политикой я заниматься не хочу", — цитирует актёра NME.
В петиции отмечается, что высказывания Йена призывают отказать народу Гонконга в праве бороться за свою свободу.
На момент написания материала петицию уже подписали 97 тысяч человек.
Звезда "Джона Уика 4" должен вручить несколько наград на 95-й церемонии премии "Оскар", которая пройдёт 12 марта в Лос-Анджелесе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.