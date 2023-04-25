AT: Запад допустил грандиозный просчёт, пытаясь поставить Москву на колени

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Американские обозреватели уверены, что Запад допустил грандиозный просчёт, пытаясь поставить Москву на колени.

По мнению американских журналистов Патрисии Адамс и Лоуренса Соломона, Запад допустил самый грандиозный просчёт в своей истории в борьбе с Россией. США и их союзники ввели масштабные антироссийские санкции, которые должны были поставить Москву на колени. Однако экономические ограничения сработали не так, как было запланировано.

Вместо того, чтобы пошатнуть Россию, санкции пошатнули экономики западных стран. Этот факт стал свидетельством самого грандиозного просчёта Запада за всю его историю, считают журналисты. Их выводы опубликованы в издании American Thinker (AT).

Санкции против России были введены после присоединения Крыма в 2014 году и обвинений России в поддержке Донбасса. Однако, несмотря на то, что санкции были направлены на ограничение экономической деятельности Москвы, они также повлияли на экономики западных стран, включая США и Европу.

Обозреватели отмечают, что Россия не только выжила, но и приобрела авторитет в Азии, Африке и Южной Америке. По данным МВФ, экономика РФ в текущем году покажет показатели лучше, чем в Германии и Великобритании. В следующем году, она опередит США, Японию, Италию и большинство стран Запада.

"Хотя Запад может сторониться России, большинство остальных стран приветствует её, о чем свидетельствуют региональные союзы, в которых Россия играет ведущую роль", — констатируют эксперты.

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