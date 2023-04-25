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ET: "крестовый поход" РФ против доллара набирает обороны — США грозит поражение

1:56
Мир

Обозреватель Эндрю Моран заявил, что международное движение за свержение доллара США набирает обороты.

ET: "крестовый поход" РФ против доллара набирает обороны — США грозит поражение

Россия и Китай уже более 10 лет предпринимают меры для разрушения международной репутации доллара. За последний год усилия РФ и КНР приобрели глобальный масштаб. Всё больше стран присоединяются к российско-китайскому "крестовому походу" против доллара.  

В прошлом месяце Бразилия и Китай заключили соглашение, которое позволит им обходить доллар при двухсторонних расчётах. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти полагает, что США не должны игнорировать международное давление на свою валюту. Он отметил, что главная угроза для доллара — это растущий государственный долг США.

Издание The Epoch Times (ET) сообщает, что сенатор Марко Рубио выразил схожую точку зрения. Он заявил, что многие страны предпочитают развивать экономику, полностью независимую от доллара США. Также Рубио заявил, что администрация Байдена делает США международным посмешищем.

Дональд Трамп заявил, что США могут столкнуться с большим поражением, если Россия и её партнеры откажутся от использования доллара как главной резервной валюты мира. Он отметил, что это будет самым большим поражением для США за последние 200 лет, так как доллар перестанет быть мировым стандартом.  

Таким образом, "крестовый поход" России и Китая на доллар набирает обороты, и США грозит величайшее поражение. Влиятельные люди уже обращают внимание на проблему, и многие страны присоединяются к российско-китайскому "крестовому походу" против доллара. Если США не примут меры, то это может привести к разорению страны и доллар потеряет статус мировой валюты.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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