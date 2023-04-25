В американской истории лишь один претендент в президенты был старше Джо Байдена

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Решивший идти на второй срок 80-летний Джо Байден уже вошел в историю Америки, как старейший действующий президент. А в качестве претендента в президенты старше него был всего один человек.

Американская история помнит всего один пример, когда человек старше 80 лет претендовал на пост президента США. Это произошло в 1992 году, когда в предвыборной кампании принял участие Гарольд Стассен, на тот момент достигший возраста 85 лет.

Впрочем, ему тогда не удалось стать официальным кандидатом, и борьбу за пост президента США вели Джордж Буш-старший и Билл Клинтон. Последний и победил в тех выборах, став одним из самых молодых американских лидеров.

В начале ноября 2024 года Джо Байдену будет 81 год. Именно в тот момент и состоятся выборы американского президента. А уже 20 ноября он отметит 82-й день рождения. Гарольд Стассен девять раз выдвигал свою кандидатуру в президенты, причём первый раз сделал это ещё в 1944 году.

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