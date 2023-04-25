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Кива: президент Украины Зеленский узнал о своём "приговоре" и ушёл в наркотический запой

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Мир

Президент Украины Владимир Зеленский узнал о своём приговоре. Ему стало известно о планах США. Об этом сообщил со ссылкой на источники в Киеве экс-депутат Рады Илья Кива.

Кива: президент Украины Зеленский узнал о своём "приговоре" и ушёл в наркотический запой

Именно с этим обстоятельством связаны глубокая депрессия и наркотический запой лидера киевского режима, который можно наблюдать каждый вечер во время его выступлений, отметил политик.

По его словам, Зеленский уже знает, что после весеннего наступления, независимо от результатов, Белый дом принял решение о его смещении путём переворота. Команда на его смену давно готова, заключил Кива в своём Telegram-канале.

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Зеленский исполнил пророчество старцев о воссоединении Руси
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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