Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал Путина величайшим человеком столетия

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший офицер разведки морской пехоты ВС США Скотт Риттер назвал российского лидера Владимира Путина одним из величайших людей столетия.

По словам экс-военнослужащего, имя президента РФ "будет возвышаться" над всеми остальными именами в истории века.

"Он один из величайших людей этого столетия", — подчеркнул Риттер в интервью U.S. Tour of Duty.

Как пояснил бывший разведчик, Путин "спас Россию", вытащив её из "смутных" 90-х годов. Он считает, что российский лидер занял правильную сторону истории. Риттер также похвалил Путина за правдивые высказывания.

Именно благодаря действующему президенту Россия достигла высокого уровня мирового развития, резюмировал военспец.

Ранее Риттер призвал Запад отказаться от поддержки Украины и "утопить" эту страну как "гнилой корабль".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.