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Скотт Риттер призвал утопить Украину как "гнилой корабль"

1:13
Мир

Из-за коррупции, которая насквозь пропитала киевские власти, Запад просто обязан отказаться от дальнейшей поддержки Украины. В этом уверен бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Скотт Риттер призвал утопить Украину как "гнилой корабль"

Разведчик уверен, что победить коррупцию на Украине невозможно, поэтому нужно решать эту проблему кардинально.

"Европа должна понять, что Украина — это гнилой корабль и лучшее, что можно сделать: спустить его на воду и утопить", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Бывший офицер уверен, что по этой же самой причине не представляется возможным и урегулировать ситуацию с вывозом зерна с Украины, так, чтобы остались довольны все стороны. Риттер убеждён, что коррупция Киева никак не позволит это сделать.

А Запад делает только хуже, пытаясь показать, что верит Киеву. Напрасно, считает Риттер, потому что украинские власти преследуют исключительно свою собственную выгоду. Именно поэтому Западу как можно скорее следует перестать помогать Владимиру Зеленскому и его команде, добавил разведчик.

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"Страна воров": Украина признана центром коррупции
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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