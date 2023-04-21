Скотт Риттер призвал утопить Украину как "гнилой корабль"

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

Из-за коррупции, которая насквозь пропитала киевские власти, Запад просто обязан отказаться от дальнейшей поддержки Украины. В этом уверен бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Разведчик уверен, что победить коррупцию на Украине невозможно, поэтому нужно решать эту проблему кардинально.

"Европа должна понять, что Украина — это гнилой корабль и лучшее, что можно сделать: спустить его на воду и утопить", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Бывший офицер уверен, что по этой же самой причине не представляется возможным и урегулировать ситуацию с вывозом зерна с Украины, так, чтобы остались довольны все стороны. Риттер убеждён, что коррупция Киева никак не позволит это сделать.

А Запад делает только хуже, пытаясь показать, что верит Киеву. Напрасно, считает Риттер, потому что украинские власти преследуют исключительно свою собственную выгоду. Именно поэтому Западу как можно скорее следует перестать помогать Владимиру Зеленскому и его команде, добавил разведчик.

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