The Hill: США не имеют достаточно знаний о России и Китае

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Эксперт Харлан Уллман, работающий в Атлантическом совете в Вашингтоне, высказал мнение, что США проиграют войну с Россией из-за недостатка информации. Об этом пишет The Hill.

Несмотря на то, что США обладают мощной армией, последние 70 лет показали, что американцы не всегда выходят победителями в войнах. Так было, например, во Вьетнаме, Афганистане и Ираке. Теперь перед США стоят два новых противника — Россия и Китай, которые куда сильнее предыдущих.

Эксперт считает, что США не имеют достаточно информации о России и Китае, чтобы сформировать эффективную стратегию национальной безопасности. Такая же ситуация была во время холодной войны, когда США не имели достаточно знаний о СССР.

Уллман уверен, что США должны пересмотреть свою стратегию национальной безопасности, чтобы учесть все внешние угрозы. Он предлагает предотвращать, сдерживать и ограничивать наносимый стране ущерб. Эксперт считает, что если это не сделать, то это может привести к поражению в войне с РФ и КНР. Уллман предлагает пересмотреть стратегию национальной безопасности, чтобы учесть все угрозы.

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