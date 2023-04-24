ФСБ задержала сотрудника ЧОП, планировавшего вступить в ВСУ и агитировавшего коллег

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Сотрудники ФСБ России задержали сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП), планировавшего участвовать в вооружённом конфликте на стороне киевского режима и призывавшего к этому коллег. Об этом проинформировала пресс-служба столичного ведомства.

По словам задержанного, главной его целью было "улучшение материального положения". Мужчина дал правоохранительным органам признательные показания. Ему сообщили о том, что речь идёт о действиях, предусмотренных статьёй 280.4 УК РФ о "публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".

Напомним, наёмничество в России запрещено. Участие в боевых действиях в качестве наёмников, а также их вербовка, финансирование и обучение караются лишением свободы на срок до 18 лет.