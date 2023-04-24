Отдельные силы настолько готовы "полностью разбить Россию", что "прольют последнюю каплю крови украинского народа". Китайский информационный портал "Пэнпай" пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление постпреда Китая при ЕС Фу Цуна.
По его словам, есть "деятели и силы", активно стремящиеся к "полному разгрому России". Они выступают категорически против инициативы о проведении переговоров о мирном урегулировании вооруженного противостояния, подчеркнул Фу Цун.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.