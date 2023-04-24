Постпред Китая при ЕС: некоторые силы готовы вести борьбу с Россией "до последнего украинца"

0:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Отдельные силы настолько готовы "полностью разбить Россию", что "прольют последнюю каплю крови украинского народа". Китайский информационный портал "Пэнпай" пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление постпреда Китая при ЕС Фу Цуна.

По его словам, есть "деятели и силы", активно стремящиеся к "полному разгрому России". Они выступают категорически против инициативы о проведении переговоров о мирном урегулировании вооруженного противостояния, подчеркнул Фу Цун.