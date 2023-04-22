InsideOver: Россия закончила формирование "треугольника смерти" для США в Тихом океане

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Россия присоединилась к восточному альянсу, который угрожает Соединённым Штатам в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил итальянский политический аналитик Федерико Джулиани.

Москва вместе с Пхеньяном и Пекином спутали все планы Вашингтона.

"Если бы мы взглянули на любую географическую карту, мы могли бы легко обнаружить треугольник смерти в районе Тихого океана. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России", — пишет эксперт в издании InsideOver.

По мнению Джулиани, и КНДР, и РФ охотно усилят давление на США в этом регионе, чтобы осложнить жизнь Белому дому, который вынужден разрываться между украинским конфликтом и происходящим в Восточной Азии.