Китай со спутников уже разглядел победителя в украинском конфликте

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Евросоюз и Соединенные Штаты были шокированы визитом главы Минобороны Китая Ли Шанфу в Москву. По мнению аналитиков, приезд в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, а затем и министра обороны, говорят о том, что в Пекине признали победу России в СВО.

"Значительная спутниковая группировка (Китая. — Прим. ред.) давно наблюдает за положением в восточной части бывшей Украины", — напоминает издание argumenti.ru.

Автор материала уверен, что глава КНР повременил бы с поездкой в Россию, если бы китайские власти сомневались в однозначной победе ВС РФ.

Выводы разведки Китая подтвердили опубликованные документы Пентагона, где говорится о серьёзной нехватке боеприпасов и бронетехники у украинской армии, в результате чего обещанное контрнаступление ВСУ становится невозможным.

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