Глава ЦРУ Бернс сделал Зеленскому выговор за новые Mercedes у киевских чиновников

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

На деньги, которые США выделили Украине в качестве финансовой помощи, представители киевских властей и генералы ВСУ приобрели для себя новые Mercedes для личного пользования.

Этот факт растраты возмутил Вашингтон, по поводу чего глава ЦРУ Уильям Бернс сделал президенты Украины Владимиру Зеленскому выговор. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш в эфире RT.

"Основная мысль, которую хотели донести до Зеленского, заключалась в следующем: чиновники в США и генералы начинают на вас очень злиться, так как вы прикарманиваете слишком много", — сказал Херш.

Американский обозреватель подчеркнул, что уровень коррупции на Украине переходит все мыслимые пределы.

Ранее Херш проинформировал, что Зеленский и другие представители киевских властей виновны в присвоении как минимум 400 миллионов долларов только из тех денег, которые США направляли Киеву на приобретение дизтоплива для военной техники.

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