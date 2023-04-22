Украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о том, что главная задача боевиков ВСУ — вернуть территории, подвергли резкой критике читатели Die Welt.
В одном из комментариев говорится о том, что если давно рекламируемое главой киевского режима контрнаступление будет безуспешным, Украине — конец. Между тем, на повестке, наконец, появится в таком случае мирное урегулирование конфликта, отмечают в Германии.
Другой комментатор констатировал, что невзирая на активное снабжение ВСУ вооружением, Украина не располагает ресурсами, которые позволили бы ей достичь настолько амбициозной цели.
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