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Читатели Die Welt раскритиковали требование Зеленского к ВСУ о возврате территорий

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Мир

Украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о том, что главная задача боевиков ВСУ — вернуть территории, подвергли резкой критике читатели Die Welt.

Читатели Die Welt раскритиковали требование Зеленского к ВСУ о возврате территорий

В одном из комментариев говорится о том, что если давно рекламируемое главой киевского режима контрнаступление будет безуспешным, Украине — конец. Между тем, на повестке, наконец, появится в таком случае мирное урегулирование конфликта, отмечают в Германии.

Другой комментатор констатировал, что невзирая на активное снабжение ВСУ вооружением, Украина не располагает ресурсами, которые позволили бы ей достичь настолько амбициозной цели.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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