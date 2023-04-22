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Президент Белоруссии Лукашенко: идеи нацизма находят последователей в самых просвещённых странах

0:38
Мир

Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с заявлением, в котором указал на опасность возрождения бесчеловечных и антигуманных идеологий. Политик акцентировал внимание на том, что нацизм всё больше поддерживают сегодня последователи из самых просвещенных государств мира, пишет РИА Новости.

Президент Белоруссии Лукашенко: идеи нацизма находят последователей в самых просвещённых странах

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко обратился с такой приветственной речью к участникам антифашистского форума "Задачи Международного коммунистического движения в борьбе за солидарность прогрессивных сил против новой фашистской угрозы человечеству".

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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