Президент Белоруссии Лукашенко: идеи нацизма находят последователей в самых просвещённых странах

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Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с заявлением, в котором указал на опасность возрождения бесчеловечных и антигуманных идеологий. Политик акцентировал внимание на том, что нацизм всё больше поддерживают сегодня последователи из самых просвещенных государств мира, пишет РИА Новости.

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко обратился с такой приветственной речью к участникам антифашистского форума "Задачи Международного коммунистического движения в борьбе за солидарность прогрессивных сил против новой фашистской угрозы человечеству".