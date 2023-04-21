Минобороны РФ озвучило цифры потерь украинских войск на четырёх направлениях

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За истекшие сутки Украина потеряла более около 420 военнослужащих. Об этом рассказали в российском Министерстве обороны.

По данным российского Министерства обороны, на Купянском направлении потери Украины составили более 60 военнослужащих. Здесь российские войска пресекли деятельность четырёх групп диверсантов, а также высокоточным ударом уничтожили склад боеприпасов.

На Краснолиманском направлении потери боевиков составили более 56 человек. На Херсонском направлении российские Вооружённые силы уничтожили до 10 украинских солдат. Потери Украины на Донецком направлении оказались наиболее масштабными — до 300 военнослужащих.

Кроме того, российские Вооружённые силы смогли уничтожить склад топлива в районе посёлка Константиновка в ДНР. Он предназначался для техники ВСУ.

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