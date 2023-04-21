SVT: иностранные наёмники используют заклинания вуду, чтобы метать молнии в солдат ВС РФ

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

После начала спецоперации российской армии десятки тысяч иностранных наёмников отправились на Украину и вступили в ряды ВСУ. Однако многие "солдаты удачи" до сих пор не осознали, что попали в зону боевых действий, а не в компьютерную игру.

Научный сотрудник Центра исследований экстремизма при университете Осло Каспер Рекавек заявил, что у многих наёмников уже есть военный опыт — часть их них являются ветеранами боевых действий в Ираке или Афганистане. Однако вооружённый конфликт против российской армии оказался совсем не "лёгкой прогулкой".

"Многие люди ожидали абсолютно другого", — отметил он в эфире шведского канала SVT Nyheter.

Более того, некоторые наёмники считают происходящее на Украине "ролевой игрой" и применяют заклинания вуду, чтобы метать молнии в русских солдат, рассказал Рекавек.

"Вся система набора была изначально плохо организована, из-за чего многих "добровольцев" пришлось принудительно отсеивать", — указал он.

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