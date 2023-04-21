Спасатели обнаружили тела двух российские моряки с судна "Калтан", которое загорелось у побережья Южной Кореи. Пожар начался сегодня утром, когда судно находилось недалеко от города Ульсан, пишет информагентство Yonhap.
После того, как был получен сигнал бедствия, сотрудники южнокорейской береговой охраны оперативно отправили на место инцидента спасательное судно. Выжил 21 человек из 25. По предварительной информации, 19 моряков не пострадали. Огонь на "Калтане" продолжают тушить.
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