NYT: США не понимают, как противостоять РФ и КНР с ядерным оружием — "Мы не знаем, что делать!"

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США решили в открытую противостоять России и Китаю, однако не понимают, как это сделать в условиях того, что у Москвы и Пекина в руках весомый "козырь", заявили американские аналитики.

По их словам, в распоряжении стран есть весомый арсенал ядерного оружия, и это всё осложняет.

"Я считаю, что думать о том, что мы будем вести две ядерные войны одновременно — это безумие", — заявил профессор Гарварда Мэтью Банн аналитикам New York Times.

Как подчеркнули авторы, некоторые конгрессмены заговорили об увеличении ядерного потенциала США, так как окончание договора ДСНВ станет решающим триггером в вопросе вооружения.

"Мы не знаем, что делать", — резюмировал бывший сотрудник Пентагона Генри Сокольский в беседе со СМИ.

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