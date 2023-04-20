США решили в открытую противостоять России и Китаю, однако не понимают, как это сделать в условиях того, что у Москвы и Пекина в руках весомый "козырь", заявили американские аналитики.
По их словам, в распоряжении стран есть весомый арсенал ядерного оружия, и это всё осложняет.
"Я считаю, что думать о том, что мы будем вести две ядерные войны одновременно — это безумие", — заявил профессор Гарварда Мэтью Банн аналитикам New York Times.
Как подчеркнули авторы, некоторые конгрессмены заговорили об увеличении ядерного потенциала США, так как окончание договора ДСНВ станет решающим триггером в вопросе вооружения.
"Мы не знаем, что делать", — резюмировал бывший сотрудник Пентагона Генри Сокольский в беседе со СМИ.
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