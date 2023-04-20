США полностью прекратили полёты БПЛА Global Hawk над Чёрным морем из-за падения беспилотника Reaper, сообщил источник.
Напомним, американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец") упал в акватории Чёрного моря 14 марта.
"После 14 марта для американской стороны появилась опасность потерять подобный аппарат, а Global Hawk в разы дороже Reaper и насыщен самым передовым оборудованием", — пояснил источник РИА Новости.
По его данным, последний дрон Вашингтон запустил 21 марта и после полёты прекратились.
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