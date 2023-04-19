Официальные представители МИД Молдавии сообщили, что Кишинёв счёл персоной нон гранта работника посольства России. Это произошло после инцидента с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, который не смог посетить республику.
"Принято решение о выдворении сотрудника посольства РФ", — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Филип Кожокару.
Ранее сообщалось, что молдавские власти не пустили в страну Минниханова, который планировал принять участие в международном конгрессе "Дружба народов 2023".
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