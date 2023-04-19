Киев призвал к максимально жёстким ограничениям в отношении атомной отрасли РФ

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В отношении российской атомной отрасли необходимо ввести самые жёсткие ограничения. Об этом заявил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

По словам руководителя Офиса украинского президента Андрея Ермака, против "Росатома" и всей атомной отрасли России необходимо ввести наиболее жёсткие ограничения. Он считает это следующим логическим шагом в деле усиления санкционного давления на Россию.

"Никакого "Росатома" не должно быть на рынке ядерного топлива, — написал Ермак в своём Telegram-канале. — Санкции. Атомная отрасль России должна быть под жесточайшими ограничениями".

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что введение санкций в отношении российской атомной отрасли не поддержит ряд стран Европы. Речь о тех государствах, которые всё ещё используют атомную энергетику.

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