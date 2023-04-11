Emerging Europe: Москва мёртвой хваткой держит ядерный сектор Европы

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Россия продолжает держать в своих руках ядерный сектор Европы, несмотря на множество санкций, введенных ЕС против РФ в энергетическом секторе.

Российская государственная энергетическая компания "Росатом" продолжает работать в Евросоюзе, несмотря на скандалы и призывы Украины ввести санкции против неё. Европейские атомные электростанции (АЭС) зависят от российского ядерного топлива, и на ядерную энергетику приходится около четверти общего энергопотребления ЕС.

"ЕС получает из России 20% своего природного урана, а также 26% услуг по обогащению, согласно данным Всемирной ядерной ассоциации", — приводят данные авторы статьи.

В статье Emerging Europe также отмечается, что некоторые европейские АЭС подписали контракты с американской компанией Westinghouse на замещение импорта топлива. Однако это может занять много времени, и многие станции не смогут этого сделать из-за особенностей строения. Кроме того, импорт ядерного топлива трудно заменить, в отличие от газа или нефти.

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