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The American Thinker: США стоит опасаться визита Лаврова в Латинскую Америку

0:44
Мир

Визит главы российского МИД Сергея Лаврова в страны Латинской Америки нацелен на вытеснение США с дипломатического поля страны, заявили американские аналитики.

The American Thinker: США стоит опасаться визита Лаврова в Латинскую Америку

По их мнению, Западу стоило бы опасаться нового турне Лаврова.

"Теперь, конечно, страны, которые посетит (Лавров. — Прим. ред.), являются лёгкой добычей для русских, поскольку отношения с ними на протяжении многих лет были стабильно хорошими", — пишет The American Thinker.

По мнению авторов, пока Вашингтон занимается пиаром и отказывается от доктрины Монро, Китай и Россия усиливают своё присутствие в странах Латинской Америки, что угрожает авторитету США.

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Артамонов честно про коллективный Запад и его гнилую суть
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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