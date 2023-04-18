The American Thinker: США стоит опасаться визита Лаврова в Латинскую Америку

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Визит главы российского МИД Сергея Лаврова в страны Латинской Америки нацелен на вытеснение США с дипломатического поля страны, заявили американские аналитики.

По их мнению, Западу стоило бы опасаться нового турне Лаврова.

"Теперь, конечно, страны, которые посетит (Лавров. — Прим. ред.), являются лёгкой добычей для русских, поскольку отношения с ними на протяжении многих лет были стабильно хорошими", — пишет The American Thinker.

По мнению авторов, пока Вашингтон занимается пиаром и отказывается от доктрины Монро, Китай и Россия усиливают своё присутствие в странах Латинской Америки, что угрожает авторитету США.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.