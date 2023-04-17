Немецкий министр обвинила Китай в желании заменить действующие правила в Азиатско-Тихоокеанском регионе на свои

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Руководитель МИД Германии Анналена Бербок призвала западные страны помогать партнёрам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Китай по нарастающей желает заменить действующие общие обязательные правила на свои собственные", — подчеркнула министр во время встречи с коллегами из "Большой семёрки", передаёт Welt*.

Также глава внешнеполитического ведомства раскритиковала Китай за слова об отсутствии правил. Как напомнила чиновница, Пекин ратифицировал договоры, о которых идёт речь.

Бербок назвала нарушениями наведение лазера на патрульный катер Филиппин в феврале и формирование искусственных островов со стороны КНР.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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