Руководитель МИД Германии Анналена Бербок призвала западные страны помогать партнёрам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Китай по нарастающей желает заменить действующие общие обязательные правила на свои собственные", — подчеркнула министр во время встречи с коллегами из "Большой семёрки", передаёт Welt*.
Также глава внешнеполитического ведомства раскритиковала Китай за слова об отсутствии правил. Как напомнила чиновница, Пекин ратифицировал договоры, о которых идёт речь.
Бербок назвала нарушениями наведение лазера на патрульный катер Филиппин в феврале и формирование искусственных островов со стороны КНР.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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