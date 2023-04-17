Читатели "Гуаньча" назвали Бербок интернет-звездой, приехавшей в Китай ради просмотров

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила с деловым визитом Пекин. Политик стала известна благодаря своей жёсткой антикитайской позиции, но при этом никогда не была в Поднебесной. Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали этот факт и отметили, что Бербок является типичным политиком, который прыгает на "моральном батуте".

"Она опрометчива в выражениях и действиях, а её знания поверхностны и далеки от реальности. Но, поскольку она представляет национальный образ Германии, её нельзя просто проигнорировать. Поэтому пригласить её и дать высказаться на нашей арене — не такая плохая идея", — заявил один из комментаторов.

Другой пользователь Сети отметил, что главу МИД ФРГ впустили в страну только для того, чтобы немецкий дипломат смогла расширить свой кругозор и перестала нести чушь.

"Бербок похожа на интернет-знаменитость, которая приехала в Китай, чтобы поднять себе просмотры", — подчеркнул один из читателей.

Юзер под ником Ши Сюнь сделал вывод: высокомерная, невежественная и глупая Бербок не смогла бы занять даже пост окружного судьи в Китае, зато в Германии она — главный дипломат.

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