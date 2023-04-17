Британский парламент начал расследование против лидера страны Сунака

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Британский парламент запустил расследование в отношении премьера королевства Риши Сунака. Разбирательство связано с декларацией финансовых интересов, отметили журналисты.

Об этом написали в The Guardian. Чиновники напомнили, что все члены парламента обязаны фиксировать получаемые подарки, взносы и пожертвования в специальном реестре.

Расследование началось 13 апреля. Власти и СМИ пока не сообщали причину, по которой парламент организовал этот процесс.

Ранее в Daily Mail заявили, что лидер США Джо Байден при встрече на аэродроме в Белфасте продемонстрировал неуважение к Сунаку. Президент быстро поприветствовал премьера и отодвинул его.

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