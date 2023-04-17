РИА Новости: Молдавии вынесли приговор, политическая система Санду теряет поддержку

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Президент Молдавии Майя Санду принимает меры по устранению своих оппонентов. Первым на её пути оказался бизнесмен и депутат парламента Илан Шор, а затем и его партия. Санду уверена, что в итоге её оппоненты окажутся за решёткой. В то же время в Кишинёве готовятся к уличным столкновениям. Подробнее о политическом кризисе в стране рассказал обозреватель РИА Новости Михаил Катков.

В прошлом году авторитет Санду как внутри страны, так и на международной арене серьёзно пострадал из-за оппозиции. Десятки тысяч людей более полугода регулярно выходят на митинги, выражая протест против разрыва отношений с Москвой, неэффективной экономической политики и вовлечения Молдавии в российско-украинский конфликт.

В июне в Кишинёве состоится второй саммит Европейского политического сообщества. Санду надеется продемонстрировать, что большинство молдаван не только поддерживают её, но и горячо стремятся в ЕС. Она призвала сторонников евроинтеграции встретиться 21 мая на Великом национальном собрании (ВНС) в центре столицы. По её словам, это должно показать всем, что оппозиция состоит из "воров с грязными деньгами", которые "отравляют души людей".

Оппозиция, в свою очередь, не осталась в стороне. Шор заявил, что соберёт на площади своих единомышленников, чтобы у европейских наблюдателей не возникало иллюзий. Глава Партии коммунистов и экс-президент Владимир Воронин предложил запретить призывы к объединению с Румынией под угрозой уголовного преследования и не допускать лиц с двойным гражданством на высшие государственные должности. Он считает ВНС частью общего плана по ликвидации независимости страны под предлогом евроинтеграции.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, отмечают, что политическая система, построенная Санду, постепенно теряет поддержку. Те, кто ещё недавно были удобными оппонентами для президента, теперь представляют опасность.

Молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев обращает внимание на то, что Шор идеально подходит под описание противника, удовлетворяющего интересам Санду: коррупционер, друг России, живущий за пределами страны. Любой другой политик мог бы вызвать ей гораздо больше проблем. Однако теперь даже Шор стал угрозой, с которой больше нельзя мириться.

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