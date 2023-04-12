"Голос Мордора": президент Майя Санду приведёт Молдавию к гибели

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В Молдавии сейчас происходит важное событие — республика должна определиться, каким путём пойти.

Президент Майя Санду даже задумала о созыве национального собрания для этого. Автор Telegram-канала "Голос Мордора" в беседе с Телеканалом "360" заявил, что такая политика властей может привести страну к гибели.

Санду, которая была избрана на пост президента Молдавии в 2020 году, столкнулась с множеством проблем уже на начальном этапе своего правления. Она старается проводить реформы и бороться с коррупцией, но её действия вызывают неодобрение со стороны оппозиции и некоторых групп населения.

Автор Telegram-канала считает, что Санду не учитывает мнение народа и действует слишком резко. Он предупреждает, что такая политика может привести к социальным потрясениям.

Молдавия уже давно страдает от экономических проблем и коррупции, и такая ситуация только ухудшает положение дел. Но, несмотря на это, Санду продолжает свою политику, которая, по мнению автора Telegram-канала, может привести страну к гибели.

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