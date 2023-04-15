В Киеве готовятся "физически зачистить" всех пророссийских граждан Украины

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Ещё несколько лет назад украинские власти могли избавиться от всех граждан страны, которые поддерживают Россию, заявил советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Он добавил, что эта задача выполнима и в настоящее время.

"Тогда можно было много пророссийских людей просто физически зачистить, сегодня это чуть-чуть сложнее. И мы должны сегодня достаточно жёстко пойти по этому пути", — подчеркнул он в интервью местному телеканалу.

Истоки подобной риторики, вероятно, стоит искать в отсутствии успехов ВСУ на поле боя. Это уже привело к тому, что всё больше экспертов на Западе предрекают снижение поддержки Украины странами НАТО. Например, украинская армия к февралю получила меньше трети обещанных иностранных танков.