Ещё несколько лет назад украинские власти могли избавиться от всех граждан страны, которые поддерживают Россию, заявил советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Он добавил, что эта задача выполнима и в настоящее время.
"Тогда можно было много пророссийских людей просто физически зачистить, сегодня это чуть-чуть сложнее. И мы должны сегодня достаточно жёстко пойти по этому пути", — подчеркнул он в интервью местному телеканалу.
Истоки подобной риторики, вероятно, стоит искать в отсутствии успехов ВСУ на поле боя. Это уже привело к тому, что всё больше экспертов на Западе предрекают снижение поддержки Украины странами НАТО. Например, украинская армия к февралю получила меньше трети обещанных иностранных танков.
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Зеленский стремится установить жёсткую вертикаль власти.