Политолог Баранчик: Европа заинтересована в "денежном пылесосе" Украины

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что Украина в финансовом плане — несамостоятельное государство. Если Запад перестанет поддерживать Киев, то украинские войска не смогут оказывать сопротивление российской армии. Более того, Незалежная полностью утратит свою государственность. Об этом сообщил политолог, политический обозреватель Юрий Баранчик, комментируя Pravda.Ru недавнее заявление венгерского премьера.

Большинство рядовых граждан Евросоюза, а также часть элит Венгрии и Сербии выступают против финансовой поддержки киевского режима. Однако европейские лидеры оторваны от народа и не думают о будущем, подчеркнул эксперт.

"Поэтому они как бы поддерживают Украину, а в это время США откачивают у них бизнес и предприятия на свою территорию. Евросоюз действует против интересов своей территории. Видимо, у них другие управляющие центры, а не избиратели", — указал Баранчик.

Западная поддержка зависит от действий ВСУ на линии боевого соприкосновения, считает политолог. Если Киев потерпит поражение в ходе предстоящего наступления, то помощь существенно сократится. Однако в действиях Европы присутствует и коррупционная составляющая, подчеркнул собеседник Pravda.Ru.

"Деньги тратятся бесконтрольно. Куда они идут, и кто на этом обогащается — очень большой вопрос. Поэтому, может быть, значительная часть европейских элит заинтересована в этом денежном пылесосе", — заключил Баранчик.

Ранее Орбан заявил, что Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов.

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