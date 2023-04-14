РИА Новости: решающая битва США, России и Китая за Европу только начинается

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Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Китай заявил, что Европе не следует ввязываться в противостояние США и Китая из-за Тайваня. Вашингтон не оставил слова французского лидера без внимания и приказал ответить на это сенатору от Флориды Марко Рубио. Политик подчеркнул: если Европа намерена сохранить нейтралитет в борьбе за Тайвань, то ей стоит подумать о том, как найти выход из конфликта на Украине, в который она втянула США.

"Рубио, само собой, врёт. Вашингтон напрямую заинтересован в этом противостоянии", — заявил обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

Даже если российские войска войдут на территорию Западной Украины, то угроза безопасности России не исчезнет, считает аналитик. НАТО продолжит находиться рядом с российскими границами, несмотря на то, что прямое столкновения альянса и Москвы будут стараться избегать. Поэтому основная задача Кремля состоит в том, чтобы разрушить НАТО и избавить Европу от давления со стороны США, указал Нармания.

"Европа нужна Штатам для сохранения своего могущества и ради этого они не побрезгуют никакими методами", — подчеркнул он.

Однако только Китай — главный партнёр Евросоюза — сможет побороть США в экономическом противостоянии. Именно Пекин способен предоставить европейским странам пространство для манёвра в попытке вернуть суверенитет, заявил обозреватель. В это время России будет вынуждена сражаться за независимость Германии и Франции, иначе Берлин и Париж останутся частью враждебного блока.

"Россия сражается в первую очередь за себя. Дальнейшее невмешательство лишь усугубило бы ситуацию. Да и нельзя так в политике: если в Большой игре ты не оказался в числе игроков, то ты в ней — приз", — заключил аналитик.

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