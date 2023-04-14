Читатели Daily Mail осудили правительство США за лёгкий доступ к секретным файлам Пентагона

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Вашингтону следовало бы ограничить доступ к секретным файлам Пентагона во избежание утечки информации. Такое мнение выразили читатели британского издания Daily Mail.

Пользователи удивились тому, насколько легко военный ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра смог завладеть документами Минобороны. Британцы попросили США объяснить, как 21-летнему солдату удалось беспрепятственно распространить сведения Пентагона в Сети.

"Тот факт, что паренёк из Массачусетса с очень низким профессиональным рейтингом может получить доступ к такой информации, должен быть очень тревожным", — отметил один из комментаторов.

Его позицию поддержали и другие читатели. Как пояснили пользователи, американский лидер Джо Байден создал страну, где некомпетентность существует на каждом уровне власти.

Ранее телеканал WCVB показал видеозапись с моментом задержания Тейшейры, подозреваемого в размещении в Сети секретных файлов США. По предварительным данным, американский солдат обнародовал документы Пентагона в чате геймеров.

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