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Читатели Daily Mail осудили правительство США за лёгкий доступ к секретным файлам Пентагона

1:10
Мир

Вашингтону следовало бы ограничить доступ к секретным файлам Пентагона во избежание утечки информации. Такое мнение выразили читатели британского издания Daily Mail.

Читатели Daily Mail осудили правительство США за лёгкий доступ к секретным файлам Пентагона

Пользователи удивились тому, насколько легко военный ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра смог завладеть документами Минобороны. Британцы попросили США объяснить, как 21-летнему солдату удалось беспрепятственно распространить сведения Пентагона в Сети.

"Тот факт, что паренёк из Массачусетса с очень низким профессиональным рейтингом может получить доступ к такой информации, должен быть очень тревожным", — отметил один из комментаторов.

Его позицию поддержали и другие читатели. Как пояснили пользователи, американский лидер Джо Байден создал страну, где некомпетентность существует на каждом уровне власти.

Ранее телеканал WCVB показал видеозапись с моментом задержания Тейшейры, подозреваемого в размещении в Сети секретных файлов США. По предварительным данным, американский солдат обнародовал документы Пентагона в чате геймеров.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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